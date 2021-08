Nemetschek SE-Aktie aktuell: Nemetschek SE gewinnt an Boden

Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 77,84 EUR. Bei 78,26 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 76,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 53.973 Aktien.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,26 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2021 bei 50,95 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,65 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Die Nemetschek SE ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab – von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Nutzung. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 16 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt.

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie im Juli 2021

Nemetschek-Aktie wenig bewegt: Nemetschek verdient auch unter dem Strich deutlich mehr

Nemetschek erhöht Prognose - Nemetschek-Aktie auf Rekordhoch

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group