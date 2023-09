Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 63,20 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 63,14 EUR. Bei 63,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 5.012 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,18 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,85 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 präsentieren. Am 31.10.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,28 EUR je Aktie.

