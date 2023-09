Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 63,46 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 63,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 483 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 18,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Abschläge von 32,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,85 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

