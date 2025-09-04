DAX23.589 -0,8%ESt505.313 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.274 -0,8%Nas21.582 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,45 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kursentwicklung

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

05.09.25 16:10 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 115,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
114,30 EUR 2,10 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 115,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 115,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,00 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.768 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,70 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 3,85 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nemetschek SE-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
24.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
22.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
31.07.2025Nemetschek SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen