Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 115,00 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 115,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 115,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,00 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.768 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,70 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 3,85 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

