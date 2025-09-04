Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 114,10 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 114,10 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 114,30 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 114,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 1.677 Stück.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 21,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,60 EUR am 07.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 24,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 3,85 EUR im Jahr 2029 aus.

