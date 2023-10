Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,48 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 60,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 61,00 EUR. Bei 60,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.507 Stück gehandelt.

Bei 75,32 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,54 Prozent. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,27 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,66 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 207,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,85 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,28 EUR je Aktie.

