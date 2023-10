Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 60,98 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 60,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 60,98 EUR. Bei 60,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.184 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 19,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 42,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,66 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,85 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

