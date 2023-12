Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 77,70 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 77,70 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,26 EUR aus. Bei 78,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.547 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 5,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2022 auf bis zu 45,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 68,91 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,30 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Wie Experten die Nemetschek SE-Aktie im November einstuften

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen