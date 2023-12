Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 77,86 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 77,86 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 77,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 78,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.383 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. 5,60 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 45,66 EUR. Mit Abgaben von 41,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,91 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

