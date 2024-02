Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 84,66 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 84,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 85,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 84,64 EUR. Bei 85,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.413 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,34 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Mit einem Zuwachs von 3,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 48,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 42,57 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

