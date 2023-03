Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Kurs von 54,12 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 54,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,86 EUR nach. Bei 54,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.086 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 42,90 Prozent wieder erreichen. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,81 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 202,78 EUR umgesetzt, gegenüber 169,30 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 19.03.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,40 EUR je Aktie.

