Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag billiger

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 115,20 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 115,20 EUR abwärts. Bei 114,80 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.676 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 8,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,30 EUR ab. Mit Abgaben von 31,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 107,22 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 253,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 219,84 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,54 EUR im Jahr 2024 aus.

