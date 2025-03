Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 115,20 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 115,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 115,20 EUR. Bei 115,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.833 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,94 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR am 23.04.2024. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 45,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,22 EUR.

Am 07.11.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 219,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

