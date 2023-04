Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 64,08 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 63,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 37.544 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.04.2022 bei 93,60 EUR. Gewinne von 31,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 48,95 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 59,66 EUR.

Am 17.03.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 203,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,04 Prozent gesteigert.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

