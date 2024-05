Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 82,95 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 82,95 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 82,30 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.670 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 12,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,07 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,95 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 204,63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,64 EUR im Jahr 2024 aus.

