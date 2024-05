Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 82,80 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 82,80 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 82,80 EUR. Bei 83,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 93,22 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,58 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 49,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

