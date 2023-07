Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,9 Prozent auf 60,74 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 60,74 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 32.399 Stück.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 19,36 Prozent niedriger. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 29,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,97 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 204,63 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 31.07.2023 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

