Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 63,96 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 63,96 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 64,04 EUR. Bei 63,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.124 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 207,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

August 2023: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE bedeutet

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren