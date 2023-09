Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 63,08 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 63,08 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,18 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,50 EUR – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

August 2023: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE bedeutet

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren