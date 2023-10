Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 61,32 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 61,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 62,18 EUR. Mit einem Wert von 60,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 38.334 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 30,23 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207,50 EUR im Vergleich zu 203,85 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

