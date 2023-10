Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 60,78 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 60,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 60,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 732 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 29,62 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 203,85 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

