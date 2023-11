Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 70,16 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 70,16 EUR. Bei 70,26 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 68,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.035 Stück gehandelt.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,35 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 39,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,53 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,33 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

