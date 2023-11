Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 69,26 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 69,26 EUR zu. Bei 69,56 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.358 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 67,53 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

