Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 84,42 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 84,42 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,26 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.084 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 87,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,62 EUR am 14.02.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 42,41 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 78,13 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

