Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 84,66 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 84,66 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.604 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 87,34 EUR. 3,17 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.02.2023 bei 48,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 42,57 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 78,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 219,80 EUR gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

