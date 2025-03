Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 114,00 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 114,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 113,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.969 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 79,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,22 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

