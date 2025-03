Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 115,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,9 Prozent auf 115,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 114,90 EUR. Bei 115,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.053 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von 8,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Mit Abgaben von 31,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,22 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 253,03 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 219,84 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

