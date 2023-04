Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 64,08 EUR

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 64,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 65,34 EUR. Bei 64,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 118.883 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 93,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 31,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit Abgaben von 50,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,66 EUR.

Am 17.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 203,00 EUR – ein Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 187,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group