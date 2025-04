Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Montagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 94,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,3 Prozent auf 94,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 88,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.222 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,04 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,624 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,89 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,48 Prozent auf 290,89 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein