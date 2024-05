Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 84,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 84,30 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.110 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 93,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 9,57 Prozent niedriger. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün