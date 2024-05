Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 84,05 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 84,05 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 84,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,05 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 173 Aktien.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 93,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,94 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,541 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

