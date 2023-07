Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 61,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 61,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 62,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 98.831 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 44,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,97 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 204,63 EUR umgesetzt, gegenüber 192,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie in Rot: Barclays senkt Kursziel für Nemetschek auf 'Underweight'

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Nemetschek-Aktie schwächer: Goldman Sachs hat Kursziel für Nemetschek angehoben - Baader Bank stuft ab