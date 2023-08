Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Nachmittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 65,34 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 65,00 EUR. Bei 65,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.343 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,53 Prozent.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

