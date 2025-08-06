Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 135,60 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 135,60 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 135,90 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,30 EUR. Zuletzt wechselten 16.618 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 135,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,00 EUR am 09.08.2024. Abschläge von 38,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,614 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 290,03 Mio. EUR im Vergleich zu 227,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,87 EUR je Aktie.

