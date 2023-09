Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 62,38 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 62,38 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,34 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 62,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 11.340 Stück.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 31,42 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,85 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

August 2023: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE bedeutet

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren