Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 62,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 62,66 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 62,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,50 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 714 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Gewinne von 20,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 64,66 EUR angegeben.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 207,50 EUR umgesetzt, gegenüber 203,85 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

August 2023: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE bedeutet

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren