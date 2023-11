Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 70,18 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 70,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 70,76 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 68,76 EUR. Bei 70,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 22.479 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 64,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,53 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

