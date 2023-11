Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag billiger

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 69,12 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 69,12 EUR. Bei 68,76 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 5.236 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. 8,97 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,53 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.

