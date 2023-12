Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,36 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,7 Prozent auf 76,36 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 75,96 EUR. Bei 76,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.571 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 82,22 EUR markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 45,66 EUR fiel das Papier am 08.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 67,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,91 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

