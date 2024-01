Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,60 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 73,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,36 EUR ab. Bei 73,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8.081 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,22 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2023. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2023 bei 46,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 57,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

