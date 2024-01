Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 74,72 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:50 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 74,78 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.296 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2023 (46,86 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 59,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

