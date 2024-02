Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 86,84 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 86,84 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 87,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.818 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,34 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.02.2023 (48,62 EUR). Abschläge von 44,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,13 EUR aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

