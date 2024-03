Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 87,86 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:31 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 87,86 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,12 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,00 EUR. Zuletzt wechselten 6.445 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 90,98 EUR markierte der Titel am 12.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,55 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (51,42 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 41,48 Prozent sinken.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,466 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,75 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 219,80 EUR gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,34 EUR je Aktie.

