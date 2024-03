Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 87,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 87,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,12 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.864 Aktien.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 3,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 51,42 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,30 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,466 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,75 EUR an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

