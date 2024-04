Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Nemetschek SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 89,25 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 89,25 EUR abwärts. Bei 88,95 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.087 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,475 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,88 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 21.03.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,67 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,21 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.

