Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag freundlich

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 98,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 98,00 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.491 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 19,08 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,624 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,58 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290,89 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein