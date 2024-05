Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 84,75 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 84,75 EUR. Bei 85,00 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,95 EUR. Bisher wurden heute 4.287 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 34,49 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

