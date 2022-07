Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag in Rot

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 08.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 59,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 58,96 EUR. Bei 60,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 58.289 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 116,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 48,51 Prozent niedriger. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 52,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 13,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,44 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 192,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktien ziehen an: Citigroup nennt Nemetschek 'Top Pick'

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Chef Padrines: Enormes Marktpotenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group