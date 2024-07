Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 93,30 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 93,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 92,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.005 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 4,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 68,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,88 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

