Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 64,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 64,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 22.545 Stück.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,66 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,79 Prozent auf 207,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

